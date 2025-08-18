Gobierno Nacional celebra vigésimo aniversario del Banco del Tesoro

CIUDAD MCY.- Este domingo, 17 de agosto, el Banco del Tesoro conmemoró su vigésimo aniversario con importantes logros en el sistema financiero venezolano, razón por la cual el Gobierno nacional felicita a la institución financiera por este importante logro.

“Felicitamos al Banco del Tesoro por sus 20 años de fundación. Una iniciativa del Comandante Chávez para democratizar el acceso a financiamiento para el desarrollo, y que hoy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, fortalece a través de las políticas nacionales de emprendimiento, impulsando los planes estratégicos del país plasmados en el plan de las 7T”, fue el mensaje compartido por la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, desde su canal de Telegram.

Aunado a ello, Rodríguez destacó que la institución se atrevió a innovar, por lo que ocupa un lugar importante en el sistema financiero del país. El Banco del Tesoro está enfocado en apoyar sectores productivos y emprendimientos locales, motivo por el cual han presentado su nueva imagen corporativa como parte de su celebración.

​Cifras destacadas del primer semestre de 2025

​Según un informe de la entidad, el Banco del Tesoro se ha posicionado entre los 10 primeros del país, mediante un sólido desempeño financiero:

​Alcanzaron los 174,60 millones de dólares, ubicándose en el octavo lugar del ranking.

​Cerró el semestre en 76,38 millones de dólares, lo que también le valió la octava posición.

El índice de morosidad fue de 0,44 %, el cuarto más bajo del sistema, lo que refleja una gestión de riesgo eficiente.

El banco reportó un incremento del 106 por ciento en sus ganancias, al alcanzar los 7,78 millones de dólares.

​Innovación y servicios

​Como parte de su estrategia de modernización, el Banco del Tesoro ha expandido su oferta de productos y servicios digitales. Destaca la inclusión de la tarjeta Master Debit, un instrumento de pago que ahora cuenta con aceptación internacional, adaptándose a las nuevas necesidades de sus clientes.

VTV