Corposalud rindió homenaje a heroínas sin capa en el Mes Rosa

Corposalud Aragua reafirma su misión de brindar bienestar físico y emocional, en aras de construir espacios donde las mujeres se sientan acompañadas, valoradas y empoderadas.

CIUDAD MCY.-En el marco del Mes Rosa, dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama, Corposalud Aragua celebró por tercer año consecutivo la emotiva elección de las Reinas Invencibles.

Esta actividad, organizada por la Fundación Miss Teen Venezuela, rindió tributo a la fortaleza, belleza y resiliencia de las mujeres que enfrentan esta enfermedad con valentía.

El evento, realizado entre las pacientes asistentes, buscó resaltar el valor de cada una de ellas como testimonios vivos de lucha y esperanza, reconociendo que la belleza va mucho más allá del aspecto físico: es reflejo de coraje, dignidad y amor propio.

Esta noble iniciativa se enmarca en el compromiso del presidente Nicolás Maduro de promover la salud integral de las mujeres venezolanas, articulado por la ministra de Salud Magaly Gutiérrez, la gobernadora del estado Aragua Joana Sánchez, y la autoridad única de salud regional, Dra. Yosmary Lombano.

CIUDAD MCY | FOTOS: CORTESÍA