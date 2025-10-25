Alcaldía de Tovar realizó caminata y bailoterapia en conmemoración del Mes Rosa

CIUDAD MCY.-En el marco del Mes Rosa y como parte de las actividades de sensibilización sobre la prevención del cáncer de mama, la Alcaldía del municipio Tovar, a través del Instituto Municipal de la Mujer “Luisa Cáceres de Arismendi”, realizó una caminata desde el arquito hasta la Plaza Bolívar de la localidad, con la participación de servidores públicos, instituciones educativas y comunidad en general.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de una animada bailoterapia y contaron con puntos de hidratación y refrigerio, dispuestos para garantizar el bienestar de los participantes. Asimismo, se contó con la participación especial de las estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (Unefa), quienes se sumaron a esta actividad de conciencia y acompañamiento comunitario.

La presidenta del Instituto Municipal de la Mujer, Celena Trujillo, expresó que esta iniciativa busca reforzar el mensaje de prevención y autoexamen entre las mujeres tovareñas. “Desde el Instituto y con el apoyo del alcalde Maximiliano Suárez y todo su equipo de gestión, promovemos espacios que fortalezcan la salud y el bienestar de nuestras mujeres. Octubre es un mes para recordar que detectarlo a tiempo puede salvar vidas, y por eso seguimos impulsando actividades que unen la recreación, la salud y la sensibilización”, destacó Trujillo.

La caminata concluyó en un ambiente de alegría y solidaridad, reafirmando el compromiso del gobierno municipal con la promoción de la salud integral y la prevención del cáncer de mama en la población tovareña.

PRENSA TOVAR | FOTOS: CORTESÍA