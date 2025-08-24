Costa Rica aumenta vacunación contra fiebre amarilla con nueva dosis

CIUDAD MCY.- La campaña gratuita espera extender la inmunización hasta el martes 26 y miércoles 27 de agosto, con horarios matutinos en el céntrico Estadio Nacional, añadió el Ministerio de Salud, citado por el canal Teletica.com.

Los nuevos inyectables serán aplicados a personas que vayan hacia Colombia durante los meses de agosto y setiembre y posean tiquetes aéreos adquirido antes del 1 de agosto, precisó la fuente.

Costa Rica anunció el 2 de julio la aplicación de nuevas vacunas gratuitas contra la fiebre amarilla exclusivas para personas con destino al país suramericano, cuyas autoridades ya reportaban entonces 88 contagiados y 34 fallecidos.

La medida especial responde a una escasez nacional de dosis en el sector privado y al aumento acelerado de casos en Colombia, declaró la ministra de Salud, Mary Munive.

Dicha estrategia busca proteger a quienes cumplan con el requisito obligatorio de vacunación para ingresar a Bogotá, cuyas autoridades exigen desde el 11 de mayo la vacuna contra la fiebre amarilla como requisito obligatorio de ingreso.

“El país suramericano –recordó la titular- tiene una alerta sanitaria por el crecimiento sostenido de casos. Esta enfermedad requiere una vacuna segura y efectiva y, si no se aplica, el riesgo de morir es alto”.

El grueso de las dosis del inmunizador contra la fiebre amarilla disponibles en el mercado internacional son redirigidas en la actualidad a países con brotes como Colombia, a causa del déficit en el mercado internacional.

“La logística para traer vacunas –explicó la titular de salud- puede tardar varios meses. Por eso hacemos este esfuerzo puntual, que aplica solo para viajeros hacia la nación suramericana”.

Prensa Latina || Foto Cortesía