Rusia evalúa producir gas natural licuado en Alaska con Estados Unidos

CIUDAD MCY.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, señaló que su Gobierno y el de Estados Unidos están estudiando la posibilidad de un trabajo conjunto en la producción de gas natural licuado (GNL), tanto en la zona del Ártico de la nación euroasiática, como en la entidad norteamericana de Alaska.

De acuerdo con lo reseñado por Venezolana de Televisión en su portal informativo, el mandatario ruso sostuvo una reunión con trabajadores y científicos de la industria nuclear en Sarov, en la región de Nizhny Novgorod, donde afirmó que varias empresas rusas, incluido el gran productor de GNL Novatek, ya están cooperando con socios de Europa y Asia.

“También estamos hablando con socios estadounidenses sobre la posibilidad de trabajar juntos en esta área, no solamente en nuestra zona del ártico, sino también en Alaska”, declaró.

Finalmente, Putin apuntó que Rusia posee tecnologías únicas en materia de gas natural licuado, lo que ha despertado el interés de sus socios, incluidos los estadounidenses.

