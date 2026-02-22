Repsol aspira a subir 50 % su producción en Venezuela

CIUDAD MCY.- El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, anunció esta semana que la compañía española prevé un significativo aumento en su producción de petróleo en Venezuela.

Tras la reciente concesión de nuevas licencias por parte de Estados Unidos, Imaz estimó que la producción podría incrementarse en más de un 50 % en los próximos 12 meses.

Durante una conferencia telefónica con analistas, el ejecutivo detalló que la empresa ya está preparando la infraestructura para reiniciar y reanudar completamente sus operaciones en el país, donde mantiene presencia desde 1993.

Repsol no solo busca una reactivación a corto plazo, sino que aspira a triplicar su producción total en Venezuela en un horizonte de tres años.

Este optimismo de Repsol se alinea con las proyecciones de Washington. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, indicó hace unos días que la producción venezolana de crudo, que se ubicó en enero en poco menos de un millón de barriles diarios, podría experimentar un crecimiento de entre 30 % y 40 % para finales de 2026.

FUENTE : REPSOL

FOTO : CORTESÍA