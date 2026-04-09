Cuadrillas públicas abordan principales cauces de Mariño

El Plan Pre-Lluvias se extiende por toda la jurisdicción con labores manuales y el uso de maquinaria pesada para la limpieza de caños

CIUDAD MCY.- Con la llegada de la temporada de invierno, la Alcaldía del Municipio Santiago Mariño orientó el despliegue de las cuadrillas de labores públicas, esto con el objeto de abordar los principales cauces de la jurisdicción, ante las fuertes precipitaciones que se avecinan.

‎Una de las zonas con mayor énfasis es el rio Turmero, por ese motivo, en uno de los aliviaderos, nombrado como dique Cari Cari, se ejecuta el degrado y desazolve para la remoción de materia orgánica e inorgánica en las riberas.

‎La ejecución del Plan Pre-Lluvias incluye el uso de maquinaria pesada y el trabajo de más de 100 personas, para llevar a efecto la limpieza integral de distintos puntos, determinados como áreas vulnerables.

‎Jenifer Tovar, directora de Mantenimiento de Espacios de Dominio Público y Privado, explicó que, según los trazados el despeje de compuertas y vaso conductor son prioritarios para evitar futuras anegaciones en las comunidades que se allí se encuentran.

‎“Estamos enfocados en el aseo de 400 metros de recorrido, 200 al norte y 200 al sur, partiendo desde este aliviadero”, señaló.

‎La acción se afianza gracias a las áreas de atención distribuidas en el territorio, mediante la desobstrucción se sumideros en las avenidas Aragua e Intercomunal y Casco Central de Turmero, por mencionar algunos. Una de las estimaciones es que, durante la próxima semana se aboquen en el sector La Gallera.

‎LLAMADO A LA CONCIENCIA

‎Gran parte de los desechos que se encuentran en el sitio vienen de parte del hombre, mismos que obstaculizan el flujo de agua, por eso Tovar hizo un llamado a la conciencia. «No sé pueden arrojar desechos al rio, la meta es evitar tanto inundaciones como a negaciones».

‎Gracias a la articulación del Ejecutivo nacional y regional, cuentan con el apoyo de máquinas del Ministerio de Aguas.

‎Estas acciones dan cumplimiento a las políticas de seguridad y bienestar social emprendidas por las presidenta Encargada Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Carlos Guzmán.

THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS: CIUDAD MCY | CORTESÍA