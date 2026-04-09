GBA rehabilita el Centro de Privativa de Libertad «Simón Rodríguez»

CIUDAD MCY.- En el marco del fortalecimiento del Plan de las 7 Transformaciones (7T), impulsado por el Gobierno nacional y regional, el equipo de la Secretaría de Infraestructura, Obras Públicas y Proyectos del Gobierno Bolivariano de Aragua, direccionado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, realizó la inspección a los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento que se ejecutan por parte de la empresa estatal ConstruAragua S.A. en los espacios del Centro de Privativa de «Libertad Simón Rodríguez» (Sapanna) ubicado en la calle El Samán del sector San Carlos Parroquia Pedro José Ovalles, municipio Girardot.

Durante el despliegue el equipo técnico de infraestructura constató el progreso de la obra en el área de la cancha deportiva del recinto, entre las que destacan, la instalación y el tensado de alambre de púas en la zona alta de la cerca, con el objetivo de elevar los niveles de resguardo del recinto, además de la construcción de una viga perimetral en la base inferior del cercado, garantizando la durabilidad y firmeza de la delimitación física.

Estas labores no solo buscan el mantenimiento de la infraestructura, sino también garantizar condiciones dignas y seguras que contribuyan al orden institucional en la entidad aragüeña.

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FOTOS: CORTESÍA