Cuarta Consulta Popular Nacional se realizará el 23 de noviembre

Ciudad MCY. -La cuarta Consulta Popular se realizará el domingo 23 de noviembre, anunció el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al hacer un llamado al pueblo a preparar y postular los proyectos que desean materializar en su comunidad. “Democracia directa, el pueblo a elecciones generales para elegir dos proyectos”.

En ese sentido, hizo un llamado a “todos los vecinos a votar sus proyectos comunitarios de base para fortalecer aún más la democracia directa”.

Agregó que Venezuela es un país con cuatro elecciones comunales “para la entrega de recursos”, que se realizan trimestralmente. Asimismo, indicó que al cumplirse 13 años del Golpe de Timón del Comandante eterno, Hugo Chávez, se han consolidado cinco mil 336 Circuitos Comunales, tres mil 652 comunas y que en enero de 2027 se tiene previsto que estén consolidadas seis mil comunas.

El presidente Maduro denunció que desde el exterior existe una campaña contra el Comandante Hugo Chávez y en su contra para desprestigiar a la democracia venezolana, al tiempo que exigió «respeto para la democracia y pueblo de Venezuela».

Consulta Popular Nacional

Es importante destacar que la primera Consulta Popular Nacional se efectuó en el mes de abril, lo que profundiza la democracia directa en el país. En esta oportunidad, fueron seleccionados cuatro mil 500 proyectos comunales para su financiamiento, para fortalecer el protagonismo del Poder Popular.

La segunda jornada de participación electoral se llevó a cabo en el mes de agosto, donde los Circuitos Comunales eligieron otros proyectos, para ser financiados y ejecutados en las comunidades, y así consolidar el espíritu organizativo del pueblo.

VTV | FOTO CORTESÍA