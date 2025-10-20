«Golpe de Timón: Un antes y un después, una nueva historia»

Ciudad MCY.-Como parte del OBRATÓN y aniversario N.º 13 del Golpe de Timón, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, enfatizó que el comandante Chávez dio un «Golpe de Timón» a la Revolución, al proceso revolucionario, porque desde la autocrítica dijo: «Comuna o Nada», señalando así el camino de lo que tenía que ser la construcción del país de ahí en adelante.

Asimismo, aseveró que el Comandante Supremo fue certero en cada una de sus decisiones, de manera premonitoria, como un profeta, por lo que instruyó a contribuir de manera creativa y unida, a la construcción del Estado comunal como Eje Transversal; ya que «el Golpe de Timón ha sido un antes y un después, una nueva historia»

En este contexto, relató que cuando el Comandante ganó las elecciones del 7 de octubre del 2012, en ese momento él se sobreponía a los grandes dolores de su enfermedad y que, además, justo ese día se dio un Consejo de Ministros para plantear la nueva etapa del país.

En este orden de ideas, es importante destacar que el Comandante Eterno de la Revolución Bolivariana, le indicó al Presidente ese día histórico del «Golpe de Timón», lo siguiente: «Nicolás, en varias ocasiones he insistido. Permítanme ser lo más duro que pueda y que deba en esta nueva autocrítica, con este tema: ¡Independencia o Nada, Comuna o Nada! Sino no nos damos cuenta de esto (…), seríamos nosotros los liquidadores de este proyecto, la parte medular: Las Comunas».

Por otra parte, es de interés rememorar que el Comandante Eterno fue un hombre con mucha autocrítica, para perfeccionar cada una de las decisiones que estuvieron basadas en el bienestar el pueblo; y adicional a ello, denunció en todo momento la burocracia, la ineficiencia y llamó a la ampliación del socialismo territorial, que en el presente ha sido impulsado gracias al presidente Maduro, para lograr que del Poder Comunal ya hayan surgido cinco (5) Consultas Populares, que han beneficiado a 24 873 proyectos comunales en todo el país, de manera democrática y para el bienestar colectivo de las comunidades.

Prensa Presidencia | FOTO PRESIDENCIAL