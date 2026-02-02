Cuba reafirma disposición a mantener “diálogo respetuoso y recíproco” con EEUU

CIUDAD MCY.- El Gobierno de Cuba reiteró este domingo su condena “de manera inequívoca” al terrorismo “en todas sus formas y manifestaciones”, y reafirmó su compromiso de cooperar con Estados Unidos (EEUU) y otras naciones “para fortalecer la seguridad regional e internacional”.

En una declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirma: “Cuba declara categóricamente que no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas”.

Subrayó, además, que el país caribeño “mantiene una política de tolerancia cero frente al financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, y está comprometido con la prevención, detección y enfrentamiento de actividades financieras ilícitas, en consonancia con los estándares internacionales”.

La declaración de la Cancillería aborda también uno de los temas que sirvió de fundamento para incluir a la isla en la unilateral lista estadounidense de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo. “Cualquier interacción pasada que haya involucrado a personas posteriormente designadas como terroristas ocurrió únicamente en contextos humanitarios limitados, vinculados a procesos de paz reconocidos internacionalmente, a solicitud de sus respectivos Gobiernos, de manera plenamente transparente”, recuerda el texto.

Recalcó, a la vez, que Cuba “no alberga bases militares o de inteligencia extranjera y rechaza la caracterización de ser una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos” y “tampoco ha apoyado ninguna actividad hostil contra ese país ni permitirá que nuestro territorio se utilice contra otra nación”.

Por el contrario, —apunta—, “Cuba está dispuesta a reactivar y ampliar la cooperación bilateral con Estados Unidos para hacer frente a amenazas transnacionales compartidas, sin renunciar jamás a la defensa de su soberanía y la independencia”.

FUENTE: VTV

FOTO:CORTESÍA