Rusia reitera su apoyo a Cuba ante las amenazas de EEUU

CIUDAD MCY.- El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergué Lavrov, reafirmó el apoyo de su país a Cuba ante las amenazas de Estados Unidos, recoge Sputnik este lunes.

Lavrov conversó con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez y afirmó que Rusia ve inaceptable «la presión económica y la fuerza sobre Cuba, incluido el bloqueo del suministro energético a la isla, que amenaza con empeorar gravemente la situación económica y humanitaria del país».

Asimismo, el canciller resaltó la disposición de seguir brindando apoyo político y material necesario a la nación caribeña.

Donald Trump firmó una orden ejecutiva el 29 de enero pasado que impone aranceles a cualquier nación que suministre petróleo a Cuba y declaró a ese país como una «amenaza excepcional» para la seguridad de la nación norteamericana.

FUENTE: AVN

FOTO:CORTESÍA