Cuba restablece el servicio eléctrico tras apagón total de casi 24 horas

CIUDAD MCY.- Cuba recuperó el jueves por completo el servicio eléctrico nacional, tras un apagón generalizado de casi 24 horas que paralizó las actividades de la mayoría de la población, en su quinto apagón total en menos de un año.

El servicio regresó paulatinamente a La Habana, donde el tráfico y las actividades volvieron prácticamente a la normalidad, al igual que en el resto de las provincias del país, de 9,7 millones de habitantes.

El ministerio de Energía y Minas informó el pasado jueves por la tarde en su cuenta en X que «ya está restablecido el Sistema Eléctrico Nacional».

Grave crisis energética

Se trata del quinto corte generalizado desde octubre de 2024. Tan solo el domingo 5 de las 15 provincias de la isla se quedaron sin corriente por varias horas.

El servicio depende de ocho obsoletas termoeléctricas y grupos electrógenos dispuestos a lo largo de la isla, que requieren del escaso combustible que tiene el país para funcionar, además de una red también desgastada.

La instalación de 30 parques fotovoltaicos, con la ayuda de China, de los 52 previstos para este año no ha ayudado a disminuir los cortes.

Este verano, cuando el consumo es mayor por las altas temperaturas, los apagones programados se ampliaron y, según autoridades, los cortes de electricidad programados duraron casi 15 horas diarias en agosto y 16 en julio, en promedio en todo el país.

En los últimos años, Cuba ha tenido un acelerado deterioro económico, con una fuerte inflación, escasez de combustible, la dolarización parcial de la economía y salarios promedio que rondan los 54 dólares al mes, según la cotización oficial, pero apenas llegan a los 16 dólares en la tasa del mercado informal.

