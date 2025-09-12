Petro propone un “primer diálogo de la humanidad” para alcanzar la paz

CIUDAD MCY.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso un “diálogo entre civilizaciones”, con el objetivo de promover la paz mundial y solucionar los conflictos internacionales que están creciendo en violencia.

Esta iniciativa busca convocar a diversas naciones y organizaciones a una reunión paralela a la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU, que se realizará en Nueva York este mes, con la intención de abrir un espacio para el diálogo global y la cooperación internacional.

Petro, que ha manifestado públicamente su apoyo a la causa palestina, invita a actores de distintos bloques políticos y regiones, como la Unión Africana, la Liga Árabe, países como China, India, Rusia, y naciones europeas, a sumarse a este encuentro.

La propuesta busca hacer un “primer diálogo de la humanidad”, para detener la violencia y promover la unidad, especialmente en el contexto de tensiones geopolíticas crecientes y actos de violencia, como el reciente ataque de Israel a Catar contra miembros de Hamás, que Petro condenó calificando la acción como un “acto de cobardía”.

Este llamado de Petro coincide con la apertura de la nueva sesión de la ONU, donde la presidenta, Annalena Baerbock, cuestionó la situación actual del mundo, resaltando problemas como la hambruna en Gaza, la educación en Afganistán y los efectos del cambio climático.

La propuesta del mandatario colombiano también resalta la importancia de superar los frágiles bloques políticos, para lograr un consenso global en temas de paz y justicia climática, aspectos que considera fundamentales en la política exterior.

Exhortación a Trump: «Salga de la alianza con Hitler»

Además, Petro dirigió un mensaje directo a Donald Trump, criticando su alianza con Israel y llamándolo a separarse de las acciones violentas en Gaza. Lo instó a “salir de la alianza con Hitler” y a reconocer la necesidad de acercarse a América Latina en un espíritu de libertad y diálogo, promoviendo una postura de autonomía y respeto en la política internacional y rechazando la colaboración con prácticas que considera agresivas o inadecuadas en el contexto mundial.

