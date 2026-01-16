Ciudad MCY

Cubanos marchan en homenaje a los 32 combatientes caídos en Venezuela

PorBeatriz Guilarte

Ene 16, 2026

CIUDAD MCY.-  Miles de cubanos se movilizaron este viernes en la Tribuna Antimperialista José Martí, en las inmediaciones de la sede diplomática de Estados Unidos en La Habana, en honor a los 32 combatientes caídos mientras hacían frente a la vil agresión contra Venezuela.

La movilización envió un poderoso mensaje a la Administración Trump: Cuba no les teme y defenderá su independencia y soberanía. Además, expresó el repudio al criminal bloqueo económico, comercial y financiero de Washington contra La Habana, así como a las recientes amenazas de Trump a la nación caribeña.

Con consignas patrióticas y banderas y carteles, los movilizados se desplazaron por arterias de la capital cubana. Una y otra vez se podía escuchar: «Abajo el imperialismo», «Cuba sí, yanquis no», «Devuelvan al presidente Maduro» y «Justicia para los caídos», entre otros lemas.

Jóvenes, estudiantes, trabajadores, científicos, personalidades de la cultura y otros sectores protagonizaron la multitudinaria marcha, que también patentizó el rechazo al intervencionismo yanqui y defendió la dignidad y la soberanía nacionales.

