Movimientos sociales de El Salvador convocan jornada en solidaridad con Venezuela

Ene 17, 2026

CUIDAD MCY.-Movimientos sociales de El Salvador expresarán su rechazo a la agresión de Estados Unidos contra Venezuela y su denuncia del secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.

Los participantes fueron convocados junto al monumento a Simón Bolívar en esta capital, organizaciones y grupos de solidaridad expresarán su rechazo a la política de “las cañoneras” propias de la doctrina Monroe que revive el presidente Donald Trump en su versión agresiva contra las Américas, indicaron organizadores.

En la jornada, los manifestantes, rendirán un homenaje a los 32 cubanos y a los más de 80 venezolanos que derramaron su sangre el pasado 3 de enero en la defensa de Venezuela y de su presidente, detalla una nota de prensa del portal de noticias Prensa Latina.

Esta actividad se suma a otras que mantienen activo a los grupos solidarios en el marco del 34 aniversario de los Acuerdos de Paz de 1992 y en el repudio a la política estadounidense. En este escenario, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional conmemorará hoy en el departamento de Morazán los acuerdos para la paz suscrito en México.

FUENTE AVN

