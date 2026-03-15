Segunda edición del Salón de Arte Elsa Morales abrirá convocatoria en abril

CIUDAD MCY.- La presidenta de la Fundación Museos Nacionales, Mary Pemjean, anunció que en el mes de abril se abrirá la convocatoria nacional para el II Salón Nacional de Arte Elsa Morales. Esto lo informó durante la clausura de la primera edición de este evento, la cual se desarrolló en la Galería de Arte Nacional (GAN), ubicada en Caracas.

La propuesta cultural recibió más de 117 mil visitantes en sus cinco meses de exhibición en el Museo Carlos Cruz-Diez, y el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón. En la exposición se presentaron 450 obras, que muestran diversas técnicas artísticas como la pintura, el dibujo, la fotografía, las artes gráficas, la escultura, el ensamblaje, el arte textil, las artes del fuego, el videoarte, entre otras disciplinas.

“Para la segunda edición nos gustaría poder tener también a las artes indígenas y el performance”, expresó el representante de la Fundación Elsa Morales, Frank Morales.

Por su parte, el comisario de la exposición, Clemente Martínez, expresó su satisfacción al recibir originalmente más de mil 200 creaciones artísticas. “En esta primera edición nos decantamos por las 450 piezas que el público pudo disfrutar a lo largo de estos cinco meses de exhibición. Ya para la segunda edición, el trabajo será más riguroso porque contaremos con más disciplinas artísticas”, detalló Martínez.

La clausura del acto contó con la presentación del grupo de joropo tuyero de la Escuela de Saberes de Miranda; y con la Orquesta de Cámara de Vientos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, dirigida por el maestro Néstor Albany Castro.

FUENTE:VTV

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