Cumbre Africana exige membresía plena de Palestina en la ONU

La 39.ª Sesión Ordinaria de la Asamblea de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana concluyó en Addis Abeba con una declaración final que exige membresía plena de Palestina en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los líderes africanos reclamaron que el Estado de Palestina obtenga membresía plena en las Naciones Unidas y recalcaron que ello responde al derecho legítimo del pueblo palestino a la autodeterminación y al fin de la ocupación. Asimismo, condenaron cualquier intento de desplazamiento forzoso de la población palestina y alertaron sobre el deterioro humanitario en la Franja de Gaza.

En representación del presidente palestino Mahmoud Abbas, el primer ministro Mohammad Mustafa denunció la expansión de colonias israelíes en Cisjordania y la violencia de colonos contra la población palestina con el fin de recabar respaldo político adicional.

Durante la cumbre, la cual se realizó bajo el lema “Garantizar la disponibilidad sostenible de agua y sistemas de saneamiento seguros para alcanzar los objetivos de la Agenda 2063”, los mandatarios reafirmaron su compromiso con el desarrollo a largo plazo, la integración regional y la responsabilidad compartida frente a los conflictos.

En conferencia conjunta, el presidente de Burundi y nuevo titular pro tempore de la UA, Évariste Ndayishimiye, junto al presidente de la Comisión de la organización, Mahmoud Ali Youssouf, destacaron que las deliberaciones abordaron reformas internas, la relación de África con el G20 y la revisión de informes vinculados con la Agenda 2063 y el Área de Libre Comercio Continental Africana.

