Intensas precipitaciones golpean varias provincias en Türkiye

Luisa Pedroza

Feb 16, 2026

CIUDAD MCY.- Fuertes lluvias golpearon diversas provincias de Türkiye, las cuales dejaron carreteras, comercios y viviendas bajo el agua.El impacto más severo se registró en la zona de Alanya, donde las intensas precipitaciones provocaron el desbordamiento del río Dim Cayi y desencadenaron graves inundaciones.

En las redes sociales, circuló un video en el que dos personas logran rescatar a un perro que estaba a punto de ser arrastrado por la fuerza del agua.

Las autoridades de ese país y cuerpos de emergencia evalúan los daños ocasionados por este fenómeno natural.

