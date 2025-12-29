Daniel Dhers lideró otra bicicletada en la capital

CUIDAD MCY.-El medallista olímpico venezolano de BMX, Daniel Dhers, encabezó este domingo una bicicletada por la Gran Caracas, como lo ha venido haciendo en los últimos años para dar por concluido su calendario de actividades, acompañado de los amantes de la modalidad, el ciclismo en general e incluso patinadores.

Una vez más la ruta comprendió una distancia de 8.5 kilómetros que se iniciaron en la Plaza Francia de Altamira hasta los Monolitos de Los Próceres, con la presencia de más de 100 pedalistas de la capital e invitados de estados cercanos como Miranda y La Guaira.

“Se trata de la última rodada del año y siempre me contenta mucho tener la oportunidad de compartir con mi gente de Venezuela, ya que no vengo mucho en el resto de los meses y entonces cuando lo hago trato de hacer actividades deportivas que se relacionen con la bicicleta”, dijo a Líder en Deportes.

Dhers se mostró complacido por ver que en cada convocatoria crece la participación de todas las edades y capacidades físicas, lo que poco a poco va consolidando el evento cuando se acerca el ocaso de cada año.

“No me esperaba que viniera tanta gente y eso me alegra por ver que más personas se movilizan en bicicleta, más allá de verla como un deporte. Al final, el objetivo es mostrarles lo que yo hacía de chamo, que era pedalear justamente el mismo recorrido”, afirmó quien ya está dedicado a ser técnico.

Sobre la intervención de los más jóvenes, Daniel recordó que desde su fundación impulsa sin descanso la masificación del BMX y aunque reconoce que pasará mucho tiempo para tener un nuevo medallista olímpico criollo, ya se están desarrollando otras figuras.

En el cierre de esta jornada, precisamente un chamo fue premiado y es que Isander González, de 7 años, recibió una bicicleta de “Niño Jesús”.

