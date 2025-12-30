Junior Alvarado y Yorgelis Salazar son los mejores atletas del 2025

CUIDAD MCY.-Junior Alvarado y Yorgelis Salazar fueron electos este lunes como los mejores atletas venezolanos del año 2025 tras la votación del Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) de Venezuela en su edición número 82.

Alvarado rey del hipismo

Junior Alvarado experimentó un año inolvidable, el 3 de mayo hizo historia tras conducir magistralmente al ejemplar Sovereignty en el Kentucky Derby celebrado en el hipódromo Churchill Downs, una de las carreras de caballos más prestigiosas del mundo y que forma parte de la Triple Corona del hipismo de los Estados Unidos.

Un mes más tarde (7 de junio) con el mismo Sovereignty, cruzó la línea en el primer lugar del Belmont Stakes, segundo paso de la Triple Corona que se llevó a cabo en la pista del hipódromo de Saratoga. De esta manera se convirtió en el tercer venezolano que gana dos de las tres carreras de la Triple Corona de EEUU luego de Gustavo Ávila con Cañonero en 1971 y Javier Castellano en 2023 con los ejemplares Mage y Arcángelo. Asimismo triunfó en el DraftKings Travers Stakes, y es firme candidato a hacerse el premio Eclipse Award, la máxima distinción del hipismo norteamericano.

Salazar es la mejor atleta femenina

Por el lado de las mujeres, Yorgelis Salazar finalmente alcanzó la máxima distinción del deporte venezolano. En un año en el que tuvo que lidiar con lesiones, terminó como cuarta del mundo en el ranking de la Federación Internacional de Kárate (WKF) en la categoría -50 kg, medalla de bronce en la Premier League de Francia en enero y bronce en el Mundial de Egipto en noviembre. Por si fuera poco, se colgó par de medallas de oro en los Juegos Bolivarianos (individual y equipos) y por quinto año seguido cierra en el top 5 de la WKF.

FUENTE CUIDAD CCS | FOTO CORTESÍA