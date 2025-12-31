Ciudad MCY

Decenas de personas afectadas por cortes de luz en Buenos Aires

PorMilexis Pino

Dic 31, 2025

Ciudad MCY- El área metropolitana de Buenos Aires, la capital de Argentina, registró la noche de este martes una falla en el suministro eléctrico, afectando a distintos barrios de la ciudad. El incidente se prolongó hasta la madrugada del miércoles.

La empresa de distribución de energía eléctrica Edesur informó que se detectó una falla en la Subestación Bosques que generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano.

«Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona. El suministro será restablecido en etapas», detalló la empresa en un comunicado en su cuenta de X.

De momento, se desconoce el número de afectados. Hasta la 01:00 (hora local), según los datos publicados por Edenor y Edesur, al menos 33.000 personas no tenían servicio. Sin embargo, poco después las páginas de ambas compañías dejaron de actualizarse, recogen medios locales.

Se reporta que el calor extremo que azota a la región y el uso intensivo de aires acondicionados y ventiladores provocaron un incremento en la presión sobre la red eléctrica, lo que derivó en distintos cortes de luz.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta por temperaturas superiores a los 30 °C. Este miércoles, en la ciudad de Buenos Aires la temperatura máxima alcanzará los 39°C y la mínima será de 27°C.

En redes sociales circulan videos y fotos compartidos por usuarios que permiten apreciar los efectos del apagón en diversas zonas de la ciudad.

Fuente: RT | Foto Cortesía

