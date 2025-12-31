Líderes del mundo se solidarizan con Rusia tras atentado al presidente Putin

Ciudad MCY-Líderes del mundo expresaron su solidaridad con Rusia y rechazaron el atentado terrorista de Ucrania en contra la residencia oficial del presidente ruso Vladímir Putin.

El ataque se ejecutó con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia de Putin, en la provincia de Nóvgorod, en el marco de negociaciones de paz.

Los drones fueron derribados por los sistemas de defensa antiaérea rusos para impedir el ataque ejecutado por Kiev.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, expresó su profunda preocupación por estos reportes y abogó por la resolución de conflictos con negociaciones diplomáticas porque «son el camino más viable para poner fin a las hostilidades y lograr la paz», indicó.

De igual forma, Lin Jian, portavoz de la Cancillería china hizo un llamado a fortalecer el diálogo puesto que “es la única salida viable”.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shenbaz Sharif calificó al atentado como “una grave amenaza para la paz”.

Igualmente, los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, se solidarizaron con el presidente ruso.

«Es apenas lógico que el fascismo se comporte así, pretendiendo anular la fuerza de las conversaciones que buscan acercar la paz en esa importante región del planeta», afirmaron desde Managua.

FUENTE CIUDAD CCS | FOTO REFERENCIAL