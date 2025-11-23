Defensoría del Pueblo de Aragua garantizó el derecho al sufragio en la IV Consulta Popular Nacional

Los funcionarios se desplegaron en los centros electorales de la entidad en labores de vigilancia con el fin de garantizar el derecho al sufragio de todos los participantes en este ejercicio democrático

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de ejercer labores de vigilancia y con el objeto de verificar la participación de las y los ciudadanos en la IV Consulta Popular Nacional, funcionarios de la Defensoría del Pueblo del estado Aragua se desplegaron por distintos centros de votación de la entidad en el marco de esta jornada.

Los funcionarios estuvieron atentos al buen desenvolvimiento y garantizaron la participación ciudadana en el ejercicio democrático realizado este domingo en el que los aragüeños participaron para elegir los proyectos que llevarán beneficios a sus respectivos circuitos comunales y comunas.

En el municipio Santiago Mariño, los funcionarios estuvieron presentes en los centros de votación ubicados en el Liceo Bolivariano Rosario De Paya, Escuela Graduada Mariano Picón Salas, Escuela Básica Nacional Turmero, Ciclo Básico Mariño, Ciclo Combinado Gonzalito, Escuela Básica Nacional Simón Bolívar 2, Unidad Educativa Nacional Samán De Güere, Unidad Educativa Estadal Rafael Taylhadat, Unidad Educativa Estadal Eduardo Miguel Ánzola, Espacio Alternativo No Convencionales La Casona II y Centro de Votación Escuela Básica Estado Miranda.

En Girardot, los funcionarios realizaron recorridos de verificación en la Escuela Básica Justina Guerra, Preescolar Piñonal, Grupo Escolar Jesús Hernández Prado, Escuela de arte dramático Emilio Fragoza, Centro De Atención Integral Apana, Unidad Educativa Nacional Valentín Espinal, Escuela Básica Virginia Pérez De Oramas y la Escuela Básica Eutimio Rivas.

En Ribas, los integrantes de la Defensoría del Pueblo del estado Aragua se desplegaron en labores de vigilancia en los centros de votación ubicados en la Unidad Educativa Nacional Luis Augusto Machado, Centro Capacitación Adultos Estadal Carmen Pilar Fernández, Centro Educación Inicial Estadal Argelia Laya, Centro de Votación Simoncito Socialista 3 La Mora, Unidad Educativa Luisa Cáceres De Arismendi y la Unidad Educativa Nacional Vicente Emilio Sojo.

En Costa de Oro el despliegue se realizó en los centros de votación Escuela Básica Luciano D´eluyar, INCES, Concentrada Escolar Numero 54, Escuela Estadal Unitaria N.º 40, Unidad Educativa Estadal Concentrada Las Monjas y Estación De Control De Vegetación De La Caña De Azúcar.

Por su parte, en el municipio Sucre, las labores de supervisión se realizaron en la Unidad Educativa Privada Cecilio Acosta, Escuela Básica Alida Pérez Matos y el Ciclo Diversificado Rafael Hernández León.

En Mario Briceño Iragorry los funcionarios de la Defensoría del Pueblo Aragua vigilaron la participación del pueblo en este ejercicio democrático en la Escuela Bolivariana María Mayora Rodríguez, Unidad Educativa Eduardo Assef Raidi y la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Caña De Azúcar.

En el municipio Tovar, las labores de observación y supervisión se realizaron en el Preescolar Martin Tovar y Tovar, Unidad Educativa Nacional Martin Tovar y la Unidad Educativa Nacional El Paují Extensión La Planada.

Finalmente, en el municipio Francisco Linares Alcántara, estas acciones se realizaron en la Escuela Básica Nacional Santa Rita, Unidad Educativa Nacional Parmanacay y la Escuela Básica Nacional Coropo.

Cabe destacar, que este despliegue se realizó también en resto de los municipios de la entidad con la finalidad de garantizar que todos los ciudadanos tuvieran la oportunidad de ejercer su derecho al sufragio sin ningún tipo de impedimentos.

YLAI OLMOS CASTILLO | FOTOS: CORTESÍA