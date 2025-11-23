Fundacomunal promueve la asistencia del pueblo a la IV Consulta Popular Nacional

El equipo de esta institución mantiene un despliegue activo en los 18 municipios, para garantizar la participación multitudinaria de los habitantes en las urnas

CIUDAD MCY.- El director regional de Fundacomunal, Francisco Fragoza, destacó el desempeño del equipo de trabajo en la promoción de la IV Consulta Popular Nacional 2025, logrando la participación de todas las comunidades en esta fiesta democrática.

“El equipo de promotores y promotoras se desplegó en los 18 municipios, en las 191 comunas y circuitos, para fomentar la asistencia del pueblo en el método asambleario, y fortalecer el autogobierno comunal”.

Bajo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, ellos tienen la tarea de acompañar y robustecer las organizaciones comunales a través de procesos formativos, operativos y jurídicos, con el fin de impulsar el desarrollo social y económico de las comunidades. Con estas acciones es posible avanzar en la consolidación del Poder Popular y el autogobieno.

Esta última jornada marca el cierre de un año de grandes logros, en el que la ciudadanía aumento los conocimientos y prácticas en gobernanza, gobernabilidad y sustentabilidad propia, a través de la comunalización de acciones.

“El ejercicio es un elemento motivador dentro de las comunidades, el pueblo con apoyo del Gobierno bolivariano da respuestas inmediatas a los problemas desglosados en la Agenda Concreta de Acción”, señaló Fragoza.

Una de las muestras funcionales de estas consultas es como el pueblo avanza en la construcción de un nuevo modelo de estado, dejando atrás el capitalismo.

El director de fundacomunal subrayó que, “este el legado que nos encomendó nuestro máximo líder de la revolución; hoy nuestro pueblo sigue impulsando esa premisa, al erigir un país donde el pueblo es el que decide su propio destino y nuestras autoridades atiende esas exigencias”.

El periodo 2026 inicia con una meta clara: la conformación de 6 mil comunas, y la entidad aragüeña asume el reto. “A partir de las consultas se generan las condiciones necesarias de organización para que los circuitos se conviertan en comunas registradas y organizadas”.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS : CIUDAD MCY