Ribenses apuestan por un estado comunal al participar en la IV Consulta Popular

CIUDAD MCY.- En el marco de la Cuarta Consulta Popular, la jornada transcurre con total normalidad, paz y civismo en el Municipio Ribas.

Desde tempranas horas, el pueblo ribense ha acudido de manera organizada a los centros de votación para ejercer su derecho a la participación en la escogencia de los proyectos que se ejecutarán en sus comunidades. Esta jornada democrática es vital para la construcción de una nueva forma de gobernanza.

La importancia de este proceso, radica en el avance hacia el Estado Comunal, un modelo que busca garantizar la nueva gobernanza y, sobre todo, la mejor distribución de los recursos directamente a las comunidades.

La exitosa participación en esta Cuarta Consulta Popular reafirma el compromiso del Municipio Ribas con la democracia participativa y protagónica, demostrando que la voluntad popular es el motor de la transformación social y del desarrollo local en Aragua.

CIUDAD MCY | FOTOS CORTESÍA