Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Ribenses apuestan por un estado comunal al participar en la IV Consulta Popular

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Nov 23, 2025

CIUDAD MCY.- En el marco de la Cuarta Consulta Popular, la jornada  transcurre con total normalidad, paz y civismo en el Municipio Ribas.

Desde tempranas horas, el pueblo ribense ha acudido de manera organizada a los centros de votación para ejercer su derecho a la participación en la escogencia de los proyectos que se ejecutarán en sus comunidades. Esta jornada democrática es vital para la construcción de una nueva forma de gobernanza.

La importancia de este proceso, radica en el avance hacia el Estado Comunal, un modelo que busca garantizar la nueva gobernanza y, sobre todo, la mejor distribución de los recursos directamente a las comunidades.

La exitosa participación en esta Cuarta Consulta Popular reafirma el compromiso del Municipio Ribas con la democracia participativa y protagónica, demostrando que la voluntad popular es el motor de la transformación social y del desarrollo local en Aragua.

CIUDAD MCY  |  FOTOS CORTESÍA

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Aragua

Ribenses apuestan por un estado comunal al participar en la IV Consulta Popular

23 de noviembre de 2025 Beatriz Guilarte
Aragua

Defensoría del Pueblo de Aragua garantizó el derecho al sufragio en la IV Consulta Popular Nacional

23 de noviembre de 2025 Beatriz Guilarte
Aragua

Fundacomunal promueve la asistencia del pueblo a la IV Consulta Popular Nacional

23 de noviembre de 2025 Beatriz Guilarte
Aragua

Pueblo sucrense ejerce su derecho al voto en la IV Consulta Popular

23 de noviembre de 2025 Beatriz Guilarte