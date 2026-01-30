Delcy Rodríguez: Damos la bienvenida a la inversión nacional e internacional

CIUDAD MCY.-“Damos la bienvenida a la inversión externa y nacional para potenciar el desarrollo productivo en las áreas de petróleo, gas y petroquímica. En las próximas horas, compartiremos un video que nos hará sentir muy orgullosos: mostrará la primera exportación de una molécula de gas en la historia de Venezuela”, afirmó la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

Tras la aprobación unánime en la Asamblea Nacional del proyecto de Reforma Parcial de la Ley de Hidrocarburos, Rodríguez destacó que el país abre sus puertas a capitales propios y extranjeros que deseen apostar por el crecimiento económico nacional.

Asimismo, anunció que la Nación ya está preparada para iniciar la exportación de gas. “El barco ya se encuentra en aguas venezolanas y lo veremos zarpar en las próximas horas. Es un hito que compartiré con todo nuestro pueblo”, detalló.

Finalmente, recordó que los ingresos derivados de la comercialización de hidrocarburos beneficiarán directamente a la población y se traducirán en mejoras económicas, ya que serán destinados a los Fondos Soberanos.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA