Delcy Rodríguez: Venezuela y EEUU dan pasos importantes en agenda de trabajo

CIUDAD MCY.-La presidenta encargada de la República bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves, durante la Gran Marcha de la Clase Obrera en respaldo a la Ley de Hidrocarburos, avances significativos tras mantener comunicación directa con el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

“Yo quiero informar que el día de hoy recibí una llamada del presidente de EE.UU., Donald Trump, y de su secretario de Estado, Marco Rubio, donde se informa que, en el marco de la agenda de trabajo de la cual hemos conversado y hablando, estamos dando pasos importantes. Y estamos hablando de que cesen las restricciones en el espacio aéreo comercial de Venezuela. Que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir, que vengan los inversionistas que tengan que venir”, dijo.

Asimismo, destacó que el país mantiene una política de puertas abiertas, recibiendo activamente a empresas transnacionales de Europa y Asia, incluyendo recientemente a representantes de la industria petrolera de Indonesia.

Detalló que la reforma parcial a la Ley de Hirocarburos es clave para atraer estos capitales, pues tiene como objetivo “dar mayor valor jurídico a las inversiones internacionales que llegan a Venezuela”, consolidando un entorno de confianza para los socios estratégicos.

Finalmente, hizo un llamado a la integración de todos los capitales, asegurando que la estrategia nacional no excluye a los actores locales. “Que ningún sector nacional productivo en el área de los hidrocarburos se sienta por fuera. Que ningún sector transnacional se sienta por fuera”, sentenció.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA