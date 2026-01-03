Delcy Rodríguez: Exigimos fe de vida del presidente Nicolás Maduro y la primera dama

Cuidad MCY.-La vicepresidenta de la República de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este sábado que tras el ataque militar de Estados Unidos contra el país se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores.

En contacto telefónico con Venezolana de Televisión, Rodríguez sentenció: «Exigimos inmediatamente prueba de vida del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama».

La vicepresidenta aseveró que todos los planes de defensa de la nación están activados. «Nosotros condenamos el irrespeto al derecho internacional», agregó.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ofreció las primeras declaraciones, tras haber ordenado un ataque militar contra suelo venezolano, sustentado en una supuesta operación anticárteles que Caracas denunció insistentemente como una «agresión» para propiciar un «cambio de régimen», cuyo objetivo final es apoderarse de las vastas riquezas de la nación bolivariana, especialmente las petrolíferas y gasíferas.

«Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país», escribió el mandatario estadounidense en Truth Social, reseñó RT.

Fuente El Foco| Foto Referencial