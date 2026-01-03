¿Qué es el Estado de Conmoción Exterior y para qué sirve?

Cuidad MCY-Tras los ataques aéreos perpetrados por helicópteros bombarderos de Estados Unidos contra Venezuela, presidente Nicolás Maduro firmó y ordenó la implementación del decreto que declara el Estado de conmoción Exterior en todo el territorio nacional.

¿Para qué sirve el estado de conmoción exterior?

De acuerdo con el gobierno venezolano, con este decreto se busca que todo el país se active para «derrocar esta agresión imperialista» bajo tres preceptos clave:

-Proteger los derechos de la población.

-El funcionamiento pleno de las instituciones.

-Activar el Comando de Defensa de la Nación

El artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el Estado de Conmoción Exterior se enmarca como uno de los cuatro casos de estado de excepción en el país:

Podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones. Se prolongará hasta por noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días más.

Información de Agencias | Foto Referencial