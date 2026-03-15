Delcy Rodríguez: Trabajadores presentarán plan de crecimiento económico el 1° de mayo

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que la clase obrera organizada presentará el próximo 1° de mayo un plan estratégico orientado al crecimiento económico y al desarrollo productivo del país.

Durante una actividad realizada en el estado Falcón, en el marco del Día del Pescador y la Pescadora Artesanal, Rodríguez indicó que la propuesta será elaborada por los trabajadores y estará dirigida a impulsar la economía nacional, de acuerdo con información del Ministerio de Comunicación e Información.

«Nosotros tenemos que ir con un plan muy pensado de crecimiento económico. Ahí están, me prometieron los trabajadores del país que también para el primero de mayo ellos van a presentar un plan de crecimiento para Venezuela», expresó.

Asimismo, la mandataria destacó que el plan de crecimiento económico será recibido por el Ejecutivo para su evaluación e implementación, al subrayar que se trata de una iniciativa que surge del propio pueblo trabajador.

Reafirmó que el país debe avanzar con una planificación económica orientada al desarrollo productivo y reiteró la importancia del papel de la clase obrera en ese proceso.

Además, Rodríguez también resaltó el compromiso del sector productivo para continuar fortaleciendo la soberanía alimentaria y el desarrollo industrial de Venezuela.

FUENTE:VTV

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