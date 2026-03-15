Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Delcy Rodríguez: Trabajadores presentarán plan de crecimiento económico el 1° de mayo

PorLuisa Pedroza

Mar 15, 2026

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que la clase obrera organizada presentará el próximo 1° de mayo un plan estratégico orientado al crecimiento económico y al desarrollo productivo del país.

Durante una actividad realizada en el estado Falcón, en el marco del Día del Pescador y la Pescadora Artesanal, Rodríguez indicó que la propuesta será elaborada por los trabajadores y estará dirigida a impulsar la economía nacional, de acuerdo con información del Ministerio de Comunicación e Información.

«Nosotros tenemos que ir con un plan muy pensado de crecimiento económico. Ahí están, me prometieron los trabajadores del país que también para el primero de mayo ellos van a presentar un plan de crecimiento para Venezuela», expresó.

Asimismo, la mandataria destacó que el plan de crecimiento económico será recibido por el Ejecutivo para su evaluación e implementación, al subrayar que se trata de una iniciativa que surge del propio pueblo trabajador.

Reafirmó que el país debe avanzar con una planificación económica orientada al desarrollo productivo y reiteró la importancia del papel de la clase obrera en ese proceso.

Además, Rodríguez también resaltó el compromiso del sector productivo para continuar fortaleciendo la soberanía alimentaria y el desarrollo industrial de Venezuela.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA 

Por Luisa Pedroza

Noticias Destacadas

Eventos

Maracay tiene nuevas soberanas de la belleza

15 de marzo de 2026 Luisa Pedroza
Especial

El mango y el aguacate benefician la salud cardiovascular

15 de marzo de 2026 Luisa Pedroza
Deportes

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de China

15 de marzo de 2026 Luisa Pedroza
Deportes

Cancelan Finalísima entre España y Argentina

15 de marzo de 2026 Luisa Pedroza