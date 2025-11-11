Exitosa jornada de atención integral favoreció al pueblo de Tuja

La actividad, organizada por Corposalud y Costaragua, ofreció más de 10 especialidades médicas y entrega de medicamentos gratuitos, en línea con las políticas de las 7T y el Plan de la Aragüeñidad.

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de garantizar una atención más humana, cercana y de calidad, tal como lo ha orientado el ejecutivo nacional y regional, se realizó una gran jornada de atención integral en el pueblo de Tuja, perteneciente a la parroquia costera Chuao, del municipio Santiago Mariño.

La actividad fue organizada por Corposalud y el Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas (Costaragua) y estuvo enmarcada en la 4T del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad.

Durante el despliegue médico, los ciudadanos pudieron acceder a distintas especialidades. El personal de salud atendió con mucho cariño y empatía a los habitantes de la comunidad.

Entre los servicios que disfrutaron los asistentes destacaron: medicina general, pediatría, geriatría, oftalmología, medicina interna, cardiología, dermatología, traumatología, odontología, ginecología, pesquisas y vacunación.

Además de las consultas especializadas, los niños, niñas, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad recibieron medicamentos totalmente gratuitos, una acción que contribuye a mejorar saludablemente su calidad de vida.

Es importante mencionar que esta iniciativa responde a las políticas impulsadas por la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez; la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez; la autoridad única en Salud del estado Aragua, Yosmary Lomano y el alcalde Carlos Guzmán.

Estas autoridades promueven la consolidación de un sistema de salud gratuito, integral y preventivo, alineados con las 7T impulsadas por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, orientadas a fortalecer la atención primaria, la prevención y la equidad en el acceso a los servicios públicos de salud en toda la entidad aragüeña.

