Jornada de saneamiento embelleció Mirador Turisco de Ocumare de la Costa

PorRafael Velásquez

Dic 14, 2025

La obra llevó concientización a los turistas de cuidar y preservar la parada turística la cual forma parte del Parque Nacional Henry Pittier en el que habita una diversidad de fauna y flora

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por preservar los emblemáticos sitios turísticos del estado Aragua, las cuadrillas de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), realizó una exhaustiva jornada de saneamiento y mantenimiento en el Mirador Turisco ubicado en el Parque Nacional Henri Pittier, específicamente en el tramo de la carretera hacia el municipio Costa de Oro.

La actividad enmarcada al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), en su 2T busca fortalecer los espacios naturales con el objetivo de contribuir con el medio ambiente, tal y como lo ha orientado el presidente Nicolás Maduro, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua y el secretario General para la Transformación de Ciudades Humanas para el Buen Vivir, Rodolfo Ramírez.

El despliegue se desarrolló a tempranas horas de la mañana en el que Fundaragua desarrolló con las herramientas necesarias labores de poda, desmalezamiento, recolección de desechos sólidos y vegetales con el objetivo de garantizar un espacio seguro y limpio a los ciudadanos.
Fundaragua de esta manera lleva un mensaje de concientización a los turistas de cuidar y preservar la parada turística la cual forma parte del Parque Nacional Henry Pittier en el que habita una diversidad de fauna y flora.

Además gracias a esta jornada realizada en el Mirador Turisco, los visitantes podrán disfrutar de instalaciones embellecidas para disfrutar de una mejor vista de la ciudad.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESÍA

 

