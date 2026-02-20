Deportivo Táchira sufre traspiés al ante el Tolima

CIUDAD MCY.- El Deportivo Táchira sufrió un traspié al caer 0-1 ante el Deportivo Tolima en partido disputado este jueves en el Estadio de Pueblo Nuevo correspondiente a la Fase 2 de la Copa Libertadores.

El conjunto aurinegro no pudo aprovechar la localía al ser derrotado por la mínima diferencia, para quedar a la espera del partido de vuelta, el cual deberá empatar en suelo colombiano si lo que quiere es pasar a la siguiente fase del torneo.

En cuanto al desarrollo del cotejo, Deportes Tolima fue dominador con 62% de posesión de la pelota, siendo su momento más clave tras una acción de Kelvin Florez 65′, quien rompió el celofán y determinó el desenlace del partido (1-0).

Por su parte, la oncena andina no pudo demostrar su mejor versión en Pueblo Nuevo, tras rematar 5 veces (2 al arco) y reservándose su dominio ofensivo y desequilibrio en el último cuarto de cancha.

Ahora ambos equipos se verán las caras en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué para encontrar el final de esta historia, que determinará si el equipo del «Chino» Recoba sigue con vida en la Libertadores.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA