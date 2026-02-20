XX Juegos Estudiantiles 2026 superan proyecciones con 2,5 millones de inscritos

CIUDAD MCY.- La fase intercursos de los XX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles superó las estimaciones iniciales de participación al registrar, tras 23 días de actividad, un total de 2.536.312 estudiantes inscritos en todo el país. El viceministro de Masificación Deportiva, Juan Carlos Amarante, informó que esta cifra representa el 84,54% de la meta nacional, lo que consolida el éxito de la convocatoria en las 19.284 instituciones educativas públicas y privadas de la nación.

BALENCE DE PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD

La autoridad deportiva destacó que el proceso actual cuenta con 335 actos de activación en 1.136 parroquias y 5.336 circuitos comunales. Un dato relevante en las estadísticas de esta edición es la paridad de género: el 49% de la matrícula corresponde a mujeres y el 51% a hombres. Según Amarante, esta inclusión garantiza el crecimiento de la reserva deportiva femenina y asegura el relevo de futuros campeones mundiales y olímpicos.

ZULIA LIDERA REGISTRO NACIONAL

El estado Zulia encabeza la lista de participación con 289.599 estudiantes, seguido por Caracas (189.014), Miranda (178.777), Lara (176.882) y Anzoátegui (148.285).

El viceministro prevé que la cifra total alcance los tres millones de participantes antes del cierre de esta etapa, previsto para el 27 de marzo, debido al flujo constante de nuevos registros en todos los niveles educativos.

DISCIPLINAS T FASES SIGUIENTES

La edición número veinte convoca 15 deportes olímpicos, seis no olímpicos y disciplinas de paratletismo. Las áreas con mayor demanda son:

Fútbol sala: 607.464 inscritos.

Kikimbol: 395.739 inscritos.

Voleibol cancha: 258.970 inscritos.

Además, el programa incorpora a 605.788 estudiantes en actividades pedagógicas como juegos tradicionales y ajedrez. Tras culminar la fase intercursos, el cronograma establece la etapa parroquial y municipal del 13 de abril al 22 de mayo, las eliminatorias estadales en junio y la gran final nacional del 14 al 30 de julio en las sedes de Zulia, Falcón y Trujillo.

Juegos Estudiantiles 2026 superan proyecciones con 2,5 millones de inscritos

FUENTE: MIN DEPORTE

FOTO: CORTESÍA