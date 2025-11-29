Ciudad MCY

Desarrollan Comité Técnico de Corpoelec para mejorar Sistema Eléctrico Nacional

Nov 29, 2025

CUIDAD MCY.-Con el firme propósito de continuar con la optimización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), este sábado 29 de noviembre se debaten estrategias y metodologías de trabajo en el Comité Técnico de Análisis y Toma de Decisiones de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

La jornada, que se desarrolla en el salón Hugo Chávez de la sede del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, en Caracas, es liderada por el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez, y está enfocada en ajustar las estrategias necesarias para consolidar mejoras continuas en la prestación del servicio eléctrico.

Esta instancia, en la que también participa el presidente de la Corporación, José Luis Betancourt, y los responsables de las áreas medulares de la estatal eléctrica, examina periódicamente los progresos proyectados para garantizar la calidad del sistema eléctrico a la población venezolana.

Este encuentro de trabajo, responde a los lineamientos del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, de mantener una planificación constante para el mantenimiento y revisión del Sistema Eléctrico Nacional.

Fuente Ministerio de Energía Eléctrica

