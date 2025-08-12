Desarrollan jornada de desazolve y limpieza en río El Manguito de MBI

*** Las cuadrillas especializadas, realizan los trabajos con maquinaria pesada, despejando el cauce del río, para así asegurar el flujo adecuado del agua, optimizando su capacidad y reduciendo el riesgo de desbordamientos***

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo coordinado para mitigar riesgos y prevenir posibles afectaciones por la temporada de lluvias, el Gobierno Bolivariano del estado Aragua, en conjunto con la Alcaldía de Mario Briceño Iragorry, ha iniciado trabajos de desazolve en el río El Manguito.

Estas labores enmarcadas en el Plan Pre-Lluvias, cuentan con la orientación de la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, y el alcalde de la jurisdicción, Brullerby Suárez, quienes buscan garantizar la seguridad de los ciudadanos ante cualquier eventualidad.

Las cuadrillas especializadas, realizan los trabajos con maquinaria pesada, despejando el cauce del río, para así asegurar el flujo adecuado del agua, optimizando su capacidad y reduciendo el riesgo de desbordamientos.

Durante la supervisión, el alcalde Brullerby Suárez, destacó la importancia de estas labores preventivas:

«Estamos en uno de los puntos críticos o vulnerables de nuestro municipio, es por ello que, estamos haciendo este trabajo preventivo de limpieza y desazolve del río Manguito, no solo en la parte norte, sino también en la parte sur, hasta llegar a la avenida Universidad».

En ese mismo orden de ideas el líder local, subrayó que este plan de prevención se está implementando de manera simultánea en toda la jurisdicción.

«Nos encontramos de forma activa realizando limpieza de canales y quebradas en el sector Las Mayas, Valle Verde, y en La Candelaria, específicamente en el sector 2 de Caña de Azúcar, con el mismo trabajo preventivo para evitar situaciones sobrevenidas», aseguró.

Finalmente, Suarez enfatizó que estas acciones se llevan a cabo en articulación con el Ministerio de Obras Públicas, el Gobierno regional y el Gobierno local, con el objetivo de brindar tranquilidad a todos los vecinos de la zona.

Cabe mencionar que el Gobierno Bolivariano del estado Aragua, continúa desplegado en los 18 municipios con el Plan Pre-Lluvias, para evitar cualquier contingencia y evitar alguna situación de riesgo que ponga en peligro la integridad física de los aragüeños.

YORBER ALVARADO | FOTOS | CIUDAD MCY