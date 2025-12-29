Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Desarrollan más de 1.000 proyectos científicos en Venezuela

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Dic 29, 2025

CUIDAD MCY.-La Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán impulsa la construcción de un modelo de desarrollo a través de 1.082 proyectos científicos, tecnológicos y de innovación en áreas estratégicas, solo entre 2024 y 2025.

​Estos proyectos forman parte de los 14 motores productivos de la Agenda Bolivariana y se orientan a generar conocimiento y tecnologías aplicables directamente a las necesidades nacionales. Para su ejecución, se han destinado aproximadamente 7.051.130.401 bolívares, una inversión que respalda el avance de soluciones en sectores clave.

​Más de 67.000 científicos, investigadores e innovadores forman parte del Registro Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Recitven), una comunidad diversa, en expansión y con un papel clave en el futuro de la nación.

En el país, la participación femenina también marca un hito: más del 53 % de las personas registradas son mujeres, mientras que el 46 % (494) son hombres, lo que refleja un sector más equilibrado e inclusivo.

Fuente Mincyt \ Foto Cortesia
Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Especial

2025 fue de hallazgos de ciencias biológicas

29 de diciembre de 2025 Milexis Pino
Venezuela

Desarrollan más de 1.000 proyectos científicos en Venezuela

29 de diciembre de 2025 Milexis Pino
Venezuela

Reinaugurados espacios de la Academia Militar de la Armada Bolivariana por el Presidente Nicolás Maduro

29 de diciembre de 2025 Milexis Pino
Cultura

Aymed presenta su primer EP «Viviendo»

29 de diciembre de 2025 Milexis Pino