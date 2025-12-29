Desarrollan más de 1.000 proyectos científicos en Venezuela

CUIDAD MCY.-La Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán impulsa la construcción de un modelo de desarrollo a través de 1.082 proyectos científicos, tecnológicos y de innovación en áreas estratégicas, solo entre 2024 y 2025.

​Estos proyectos forman parte de los 14 motores productivos de la Agenda Bolivariana y se orientan a generar conocimiento y tecnologías aplicables directamente a las necesidades nacionales. Para su ejecución, se han destinado aproximadamente 7.051.130.401 bolívares, una inversión que respalda el avance de soluciones en sectores clave.

​Más de 67.000 científicos, investigadores e innovadores forman parte del Registro Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Recitven), una comunidad diversa, en expansión y con un papel clave en el futuro de la nación.

En el país, la participación femenina también marca un hito: más del 53 % de las personas registradas son mujeres, mientras que el 46 % (494) son hombres, lo que refleja un sector más equilibrado e inclusivo.

Fuente Mincyt \ Foto Cortesia