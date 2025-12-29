Reinaugurados espacios de la Academia Militar de la Armada Bolivariana por el Presidente Nicolás Maduro

Ciudad MCY.-Antes del Acto de Salutación de Fin de Año de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el Comandante en Jefe, Nicolás Maduro Moros, reinauguró este domingo algunos espacios de la Academia Militar de la Armada Bolivariana, tras la finalización de la primera fase de su rehabilitación integral por la Corporación “Juntos Todo es Posible”.

En un recorrido realizado en la academia, ubicada en la Meseta de Mamo, parroquia Catia La Mar, municipio Vargas, del estado La Guaira, el Jefe de Estado manifestó su agradecimiento a quienes estuvieron al frente de las obras. «Quiero agradecerle al Almirante Coronado, a Juntos Todo Es Posible, presente, por la labor que han hecho para que hoy podamos entregar la primera fase de las obras de la Academia Militar de la Armada Bolivariana».

El área intervenida de 29 mil 416 metros cuadrados contó con la rehabilitación de dormitorios, rehabilitación y pintura de la edificación; mantenimiento y ajuste ventanas proyectantes y fijas; reacondicionamiento del área de piscina; construcción de sistema de detección contra incendio; rehabilitación del sistema eléctrico; rehabilitación instalaciones sanitarias; construcción de sistema de riego; acometida de agua de red principal; rehabilitación de tanques para almacenamiento de agua; suministro de reflectores; suministro de banco de transformador; mantenimiento de subestaciones eléctricas; impermeabilización de techos; rehabilitación de oficinas, entre otras obras menores.

En este contexto, el Mandatario Nacional dijo que los militares venezolanos tienen una historia gloriosa, «como militares emancipadores, humanistas y guerreros invencibles». Agregó que «no son militares imperialistas, no son militares que salen a bombardear pueblos, a matar pueblos, a robar riquezas. Nuestros militares son militares emancipadores, libertadores y libertadoras de esta tierra y de toda América», exclamó con orgullo ante la fuerza castrense presente.

Así mismo, el presidente Maduro recordó que «antes que se hablara de independencia, generales, almirantes, oficiales, cadetes, se fundó una academia militar para el ejército que nacía como embrión primario de las glorias que vendrían por voluntad de Dios Todopoderoso (…) Nuestra Patria nació como terruño del antiimperialismo y el anticolonialismo. No le pedimos permiso a nadie para hacer lo que fuimos, ni jamás le pediremos permiso a nadie para hacer lo que tenemos que hacer, república antiimperialista, independiente, soberana, feliz y en paz», sentenció.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA