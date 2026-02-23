Nuevas designaciones en el Gobierno Nacional realiza la presidenta (e) Delcy Rodríguez

CIUDAD MCY.- La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, desde su canal de Telegram oficial, este lunes anunció cuatro nuevas designaciones para el ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

En sus mensajes designó a Mauricio Rodríguez como Viceministro para América Latina, «quien con su destacada trayectoria y profesionalismo continuará impulsando nuestra política exterior orientada a la paz y la integración, así como la unión de nuestros pueblos, basada en el respeto mutuo y la cooperación fraterna», destacó la Mandataria Nacional Encargada.

Seguidamente, nombró a Rander Peña como Viceministro para Comunicación Internacional. «Sé que, con su experiencia y capacidades demostradas, llevará la verdad de Venezuela ante los pueblos», dijo Rodríguez Gómez. En este mismo orden, agradeció a Camilla Fabri de Saab su desempeño al frente de este Despacho.

El tercer anuncio que realizó fue la designación de Andrea Corao Faría como Viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía. «Su compromiso y capacidad fortalecerán nuestra diplomacia con países del mundo con quienes sostenemos relaciones estratégicas para seguir consolidando la defensa de la soberanía y la cooperación solidaria entre los pueblos hermanos», detalló la Presidenta Encargada sobre la trayectoria de Corao Faría.

Por último, como Viceministro para Europa y América del Norte nombró a Oliver Blanco, quien calificó como un «joven venezolano de las relaciones internacionales que, ha tenido militancia partidista opositora, y mantiene un firme compromiso con el país», explicó la presidenta Encargada Delcy Rodríguez.

Como cierre a sus mensajes, Rodríguez Gómez manifestó que Venezuela se servirá del compromiso y profesionalismo de los jóvenes venezolanos, quienes seguirán teniendo un espacio relevante en la vida nacional.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO:CORTESIA