Instituciones universitarias se reunieron para instalación oficial del Consejo de Soberanía y Paz

La Universidad Bicentenaria de Aragua fue la sede para la instalación de la instancia en el sector universitario

CIUDAD MCY.-La Universidad Bicentenaria de Aragua fue sede de la instalación oficial del Consejo de Soberanía y la Paz en el sector universitario, con la que se busca la unificación de las casas de estudios y garantizar la defensa de la soberanía nacional.

Este acto de consolidación para la defensa de la nación, dentro del ámbito universitario, contó con la participación de un amplio gabinete académico y político estatal, como: la diputada a la Asamblea Nacional, Rosa León, en representación de la gobernadora Joana Sánchez; la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), Katiana Hernández; la autoridad única de Educación del estado Aragua Leira Suárez; así como rectores, decanos y representantes, de las principales instituciones universitarias del país.

Las autoridades presentes resaltaron la importancia de establecer diversas actividades, reuniones y otras estrategias relacionadas en varias casas de estudios a nivel nacional para fomentar de manera frecuente el establecimiento y preparación inmediata, en nombre de la paz y defensa de la soberanía popular, tanto en las universidades públicas como privadas, e ir incentivando la participación activa de estudiantes, maestros y personal activo en las instituciones.

Cabe destacar que, durante el evento la diputada Rosa León anunció que Aragua es uno de los primeros estados del país en conformar el Consejo de Soberanía y Paz en el sector universitario. “En nombre de las mesas de trabajo a nivel nacional: La mesa de la diplomacia de paz, la mesa de los argumentos jurídicos para la defensa de la verdad en Venezuela y la mesa política organización y movilización de las fuerzas sociales juveniles, que hacen vida en el estado Aragua somos uno de los primeros estados en lograr la instalación de la comisión”.

Al finalizar la actividad, León agradeció la participación impulsada por las autoridades y el personal de las casas de estudio presentes en el acto; en el que hubo un total de 22 universidades, tanto públicas como privadas, entre las cuales destacan la Universidad de Carabobo, Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana (UNEFA), la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), entre otras.

DIEGO BERRIOS (PASANTE) | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESÍA