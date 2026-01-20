Devoción a San Sebastián Mártir es fe y tradición en Ocumare de la Costa

La imagen autóctona del apóstol, joya religiosa de valor incalculable, recibirá un proceso especial de restauración que iniciará después del 2 de febrero

CIUDAD MCY.- Desde su fundación en 1766, el alma de Ocumare de la Costa ha latido al ritmo de su devoción por San Sebastián Mártir. Lo que comenzó como un patronazgo colonial se ha transformado, siglos después, en una identidad cultural y espiritual inquebrantable.

Este año, las fiestas patronales no solo marcan el regreso masivo de la feligresía tras los retos de la pandemia, sino que anuncian un hito histórico: la restauración profunda de su imagen más antigua y sagrada, símbolo de un pueblo que cuida sus raíces mientras mira al futuro.

​​La devoción en el municipio no se limita a un altar. Según explica el padre Santiago Araujo, párroco de Ocumare desde 2021, la identidad del pueblo se refleja en tres representaciones del santo.

​EL PEREGRINO EN CADA RINCÓN DE LA COSTA

​La de la Caminata: Donada por los organizadores del tradicional evento deportivo-religioso.

​La Imagen Autóctona: Una joya de valor incalculable. «Es la única imagen en el mundo con una arquitectura y diseño artístico de tal calidad», afirma Araujo, destacando que es el imán principal de peregrinos locales y foráneos.

​Precisamente, esta última pieza será sometida a una restauración especializada que iniciará después del 2 de febrero. El proceso, que durará entre tres y cuatro meses, busca preservar los detalles de una obra que ha resistido el paso de los siglos.

​RUTA DE LA FE: DE CUMBOTO A LA NOVENA

​Las fiestas no se quedan en el casco central. La imagen peregrina ha unido a las comunidades en un itinerario de fe que abarca Cumboto, Aponte, Las Monjas, El Playón, Boca del Río, Cata y Cuyagua. Tras este recorrido, el pueblo regresa al centro para la novena, donde la espiritualidad se mezcla con el color de la cultura local.

Esta celebración incluye eventos culturales, elección de la reina, desfiles, música tradicional y la participación de los emblemáticos tamboreros y coros infantiles.

TRADICIONAL CAMINATA DE SAN SEBASTIÁN

​La Caminata de San Sebastián, en su edición 39 organizada por LMNC Producciones, no es solamente un reto físico, sino el motor económico que permite la manutención de la parroquia y fuente financiera de parte de la restauración de la imagen santa.

​​Para este 20 de enero, que se festeja el día de San Sebastián, la parroquia preparó una jornada de profunda solemnidad y encuentro popular:

​EUCARISTÍA DE LA COMUNIÓN

​Se realizará la Misa Solemne presidida este año por el padre Castor Palma y otros sacerdotes de la Diócesis de Maracay. Un atractivo especial será la visita de la réplica de Nuestra Señora de Montserrat.

​Posteriormente la procesión por las calles principales del pueblo, seguida del inicio de las fiestas populares y ferias.

​COMPROMISO QUE TRASCIENDE EL TEMPLO

​Más allá de los ritos, el legado de San Sebastián se manifiesta en la acción social. El padre Santiago Araujo destaca que la comunidad está más «entusiasmada y comprometida», participando activamente en apostolados como la atención a los privados de libertad en el centro penitenciario local.

​»Hemos superado las expectativas. Tras la pandemia, veo una feligresía animada que se ha incorporado con fuerza a los bautizos, comuniones y a la vida activa de la Iglesia», concluye el párroco.

​Ocumare de la Costa se reafirma como un bastión de fe en el estado Aragua, donde la historia de un mártir sigue uniendo a pescadores, agricultores y familias en una sola oración.