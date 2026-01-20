Asodiam designa nuevas autoridades médicas para fortalecer la atención de los usuarios

CIUDAD MCY.- La Asociación para el Diagnóstico en Medicina del Estado Aragua (Asodiam), formalizó la designación de nuevas autoridades con el objetivo de robustecer el sistema de atención médica en la entidad y la región central del país.

En ese sentido, el doctor Willians Acosta asumió la Dirección Médica de la institución, mientras que la doctora Arlis Punchiluppy tomó la responsabilidad de la Coordinación Médica, bajo una visión de gestión que prioriza la eficiencia y la calidad humana.

Tras su nombramiento, el equipo directivo efectuó una inspección técnica por todas las unidades diagnósticas y áreas de consulta de la sede. Esta supervisión directa permitió evaluar los procesos operativos actuales y estrechar vínculos con el personal asistencial. La nueva gerencia trazó junto a la presidencia de la institución una hoja de ruta inmediata que contempla la adecuación de los espacios físicos, el incremento en la calidad de la atención al usuario y la promoción del bienestar laboral para el equipo de trabajadores.

Ana Sandoval, presidenta de Asodiam, detalló que estas transformaciones buscan la mejora integral de los servicios médicos en el estado Aragua. Además, señaló que estas acciones responden a las directrices de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dentro del Plan «Salud y Vida 2026», y a las políticas de fortalecimiento regional que impulsa la gobernadora Joana Sánchez, bajo el Plan de la Aragüeñidad.

Por su parte, el doctor Acosta manifestó su gratitud por la designación y aseguró que la ejecución de estas estrategias fortalecerá el sistema de salud en el centro del país. La Asociación ratifica así su compromiso con la ética médica y la calidez en el trato, pilares fundamentales para el diagnóstico de los ciudadanos.

Finalmente, en el marco de esta reestructuración, Sandoval sostuvo un encuentro con el personal de seguridad de la institución. En esta sesión de trabajo, los presentes acordaron la actualización de los protocolos de recepción para garantizar que el ingreso de los pacientes sea ágil, amable y seguro.

PRENSA ASODIAM | FOTOS: PRENSA ASODIAM