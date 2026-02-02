Devotos venezolanos celebran con fervor a La Virgen de la Candelaria

En cada rincón del país y especialmente en Turmero, existen muchos testimonios vivos de los grandes milagros y favores que ha concedido la virgencita

CIUDAD MCY.- Cada 2 de febrero se celebra el Día de la Virgen de la Candelaria en Venezuela, pero especialmente en los estados Aragua, Zulia, Mérida, Falcón, Carabobo, Caracas y Guárico, se realizan eucaristías y caminatas en el que se manifiestan testimonios de fe viva.

​La imagen traída originalmente por colonos canarios en el siglo XVII, es el centro de procesiones donde la luz de las velas simboliza la presentación de Jesús en el templo.

MILAGRO DE CORAZÓN EN ARAGUA

En Aragua específicamente en el municipio Santiago Mariño la bajada de la virgen marca el inicio de una festividad que detiene el tiempo.

Juan Arteaga expresó que, “para nosotros los turmereños La Candelaria es nuestra madre y guía. Desde niño mi abuela me traía a la plaza y ahora yo traigo a mis hijos para agradecerle, porque ella nos mantiene unidos, ella es la luz que nunca se apaga en nuestros hogares y en muchas oportunidades me ha hecho milagro».

​VALLE DE LA PASCUA BAJO SU MANTO

​En el corazón del estado Guárico, Valle de la Pascua celebra sus ferias en honor a la Virgen de la Candelaria.

Todos los 2 de febrero la catedral de Valle de la Pascua se convierte en epicentro de promesas cumplidas, peticiones de salud y prosperidad para el llano venezolano.

Maritza Aguirre manifestó que la virgen le hizo el milagro de sanar a su hijo.

«Ser de la Pascua es llevar a la virgen en el pecho. Yo le pedí por la salud de mi hijo cuando los médicos no daban esperanza y cada año caminamos la procesión, ella no solo es nuestra Patrona, es el milagro constante de este pueblo”.

Por su parte, Bárbara Vera manifestó que logró ver como la virgen sanaba sus heridas.

«Tuve un accidente el 28 de enero del 2010, mi cuerpo tenía heridas muy graves y estando en el hospital vi la imagen de La Candelaria sanando mi cuerpo, desde ese día camino a mi virgencita y le doy gracias a ella por mi vida».

De igual manera, Deisy Ruíz mencionó que desde niña es devota a la virgen de la Candelaria.

«Ella es nuestra patrona, nos guía y nos cuida a todos los vallepascuenses. Todos unidos vamos a la catedral cada 2 de febrero para darle las gracias por nuestra salud, familia y por todo las bendiciones que nos envía».

MADRE DE LA LUZ

De esta manera queda comprobado que en varias localidades, la celebración no es solo religiosa, sino un pilar de la identidad cultural que reúne a familias, diseñadores que donan sus trajes en agradecimiento y músicos que rinden homenaje a la «Madre de la Luz».

​Esta festividad reafirma que pese a las distancias geográficas, la fe en la Virgen de la Candelaria une a los venezolanos en una sola plegaria por la paz y el bienestar de la nación.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CORTESÍA