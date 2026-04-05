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Diablos de Miranda vence a Pioneros del Ávila en Superliga de Baloncesto

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PorBeatriz Guilarte

Abr 5, 2026

CIUDAD MCY.- Diablos de Miranda consigue irse por la senda ganadora y venció 81-72 a Pioneros del Ávila, y la principal bujía fue uno de los importados del equipo, quien tomó la batuta en el Gimnasio M/G “Elio Estrada Paredes”.

Delwan Graham culminó el encuentro al registrar 24 puntos, siete rebotes y tres asistencias, con 11-19 (57 %) en tiros de campo y 3-5 (60 %) en triples, al demostrar su polivalencia en la duela.

Aunque el experimentado Heissler Guillent (16 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias) puso su liderazgo al servicio del encuentro, no pudo igualar la ofensiva visitante y revivieron su quinto revés de la presente zafra.

Tras esto, Pioneros y Diablos perciben el octavo y noveno puesto de la tabla, respectivamente, y ambos siguen en la lucha por dejar atrás su récord negativo y hacerse con un puesto de Play-Off.

Asimismo, Gaiteros del Zulia, Spartans Distrito Capital y Cocodrilos de Caracas lideran el podio del baloncesto nacional.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA

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Por Beatriz Guilarte

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