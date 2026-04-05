Cuarta victoria consecutiva en emocionante barrida ante Centellas de Guayana

CIUDAD MCY.- El Aragua Voleibol Club logró una destacada actuación este fin de semana al derrotar en cuatro sets a Centellas de Guayana (3-1), resultado que le permitió coronarse campeón de la Copa Gobierno Bolivariano de Aragua y, además, completando su 4 victoria consecutiva y una barrida a Centellas de Guayana en los encuentros correspondientes a la jornada liguera.

El conjunto aragüeño inició el compromiso con autoridad, adjudicándose el primer set con amplio marcador de 25-06, apoyado en la solidez colectiva y la efectividad en el servicio, especialmente de Yllen Gutiérrez. En el segundo parcial, Aragua mantuvo el ritmo de juego y se impuso 25-14, mostrando dominio en todas las líneas y una positiva rotación desde el banquillo.

Para el tercer set, Centellas de Guayana logró reaccionar y capitalizar errores en el saque del equipo local, llevándose el parcial 25-21. No obstante, el Aragua Voleibol Club supo recomponerse en el cuarto set, donde en un cierre disputado aseguró la victoria 26-24 para sellar el triunfo definitivo.

La jugadora Nexalba Mejías fue designada como Jugadora Más Valiosa (MVP) del encuentro, tras registrar un desempeño destacado con saldo positivo en ataque (+11), servicio (+9) y defensa (+1).

Al término del partido, el director técnico del conjunto aragüeño, Nelson Fajardo, subrayó la importancia del saque en el desarrollo del compromiso:

“El saque, como siempre, gana o pierde partidos. En el set que cedimos cometimos varios errores desde la línea de servicio que terminaron costándonos puntos importantes. Debemos seguir trabajando en ese aspecto”.

Asimismo, indicó que el equipo continuará enfocado en fortalecer su sistema ofensivo de cara a los próximos compromisos:

“Vamos a profundizar en nuestro sistema ofensivo durante la semana, ya que será clave en nuestras aspiraciones. Ese es un elemento fundamental para alcanzar el objetivo”.

El estratega también destacó el respaldo de la afición durante la jornada:

“Se vivió un ambiente de fiesta. Invitamos al público aragüeño a seguir acompañando al equipo, estas jugadoras están entregándolo todo en la cancha”.

Con este resultado, Aragua consolida su buen momento competitivo, ubicándose entre los primeros puestos de la clasificación.

El equipo volverá a la acción los días 11 y 12 de abril, cuando reciba a Guácharas de Monagas en el Gimnasio Mauricio Johnson, en encuentros pautados para las 11:30 de la mañana.

PRENSA ARAGUA VC

FOTOS: CORTESÍA