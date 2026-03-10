Diálogo con prestadores en Morrocoy asegura el equilibrio del parque

CIUDAD MCY.- Una delegación oficial efectuó un recorrido de inspección integral por diversos sectores del Parque Nacional Morrocoy que incluyó una parada estratégica en el Bajo Los Juanes con el firme propósito de establecer un diálogo directo con los prestadores de servicio locales con el objetivo de definir de manera conjunta las acciones necesarias que permitan organizar el flujo de visitantes dentro de las áreas protegidas para asegurar la sostenibilidad del ecosistema marino.

La información se dio a conocer por medio de un video publicado en el canal de Telegram de la Gobernación de Falcón, donde destacó que la ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello, junto al gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, escucharon las propuestas de los trabajadores de la zona y destacaron que estos actores fungen como los multiplicadores más importantes del mensaje de conciencia ambiental.

En este sentido, la ministra subrayó que el cuidado de la naturaleza constituye una responsabilidad compartida donde el respeto por el entorno natural resulta vital para el desarrollo de la actividad económica.

Por su parte, el gobernador Clark ratificó que esta iniciativa busca un equilibrio estricto entre el disfrute recreativo y la preservación de los recursos naturales porque el proyecto funciona como un ejercicio de beneficio mutuo para el pueblo, el turista y los comerciantes. Asimismo, el mandatario regional explicó que la meta fundamental es el resguardo del patrimonio biológico para que las futuras generaciones también puedan disfrutar de las bondades del parque nacional.

Finalmente, las autoridades coincidieron en que estas políticas de concertación fortalecen el turismo nacional y garantizan que el crecimiento del sector ocurra bajo esquemas de protección ambiental rigurosos. De este modo, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con la gestión eficiente de los espacios naturales y el bienestar de las comunidades que dependen directamente de la actividad turística en la costa falconiana.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA