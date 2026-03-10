Venezuela ratifica su compromiso en defensa de los intereses de las naciones en desarrollo

CIUDAD MCY.- La ministra del Poder Popular de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, participó en la reunión virtual de los Amigos de los Productos Especiales en la Agricultura (G-33), en la que ratificó que la presencia de Venezuela en este bloque de la Organización Mundial del Comercio (OMC) consolida el compromiso del país ante los organismos multilaterales.

La informó la dio a conocer la representante de la cartera de Comercio Exterior en su cuenta oficial de la red social Instagram, en la que destacó que esta alianza permite abordar de forma conjunta los desafíos que encara el Sur Global en la actualidad.

Asimismo, recordó que el G-33 nació en el año 2003 con el firme propósito de defender los intereses de las naciones en desarrollo. En este sentido, la coalición pone un énfasis especial en la protección de los pequeños productores agrícolas.

En la actualidad, el grupo agrupa a 47 naciones miembros. Entre sus integrantes figuran países como China, Cuba, Dominica, Filipinas, India, Indonesia, Jamaica y Türkiye, los cuales mantienen una agenda común para salvaguardar la seguridad alimentaria en el ámbito del comercio internacional.

Del mismo modo, reseñó que la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, inauguró el encuentro ministerial con un discurso de apertura.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA