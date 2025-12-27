Diciembre seguro: El valor de la prevención en estas festividades

Proteger nuestra integridad y la de nuestros semejantes debe ser la prioridad número uno en estas vacaciones, con responsabilidad y compromiso propio

CIUDAD MCY.-Las festividades decembrinas son, por excelencia, una época de unión familiar, alegría colectiva y reencuentro. Sin embargo, para que estas fechas mantengan su espíritu de celebración, es imperativo que el disfrute vaya de la mano con la conciencia y la responsabilidad.

Por ello, para estas fechas el llamado es a la cordura, la verdadera celebración radica en la capacidad de disfrutar de las fiestas en paz y armonía, asegurándonos de que cada miembro de la familia regrese sano y salvo a casa.

​SANO DISFRUTE

​El estado Aragua se destaca por su riqueza turística, ofreciendo múltiples destinos para el esparcimiento. No obstante, el lugar predilecto que cautiva a miles de temporadistas año tras año son sus paradisíacas playas.

​La belleza del litoral aragüeño invita al descanso, pero exige también la máxima precaución. La seguridad en las playas durante la temporada navideña no es un juego, y requiere el compromiso de todos los visitantes.

RESPONSABILIDAD EN EL MAR

​Para garantizar un retorno feliz a casa, se deben seguir pautas estrictas de seguridad dentro y fuera del agua:

• ​Supervisión Constante: Los padres y representantes tienen la responsabilidad absoluta sobre sus hijos, sobrinos y familiares menores de edad. Nunca se debe perder de vista a los niños cuando están cerca del oleaje.

• ​Uso de Salvavidas: Es fundamental el uso adecuado de chalecos salvavidas, especialmente para los más pequeños o personas con poca destreza en el nado, para resguardar la vida ante cualquier imprevisto.

• ​Cero Alcohol en el Agua: Es crucial tener la conciencia de no ingerir bebidas alcohólicas mientras se disfruta del baño en la playa. El alcohol reduce los reflejos y la capacidad de reacción, lo que puede ocasionar accidentes que atenten no solo contra la salud física, sino que pueden dejar secuelas emocionales irreversibles en la familia.

​PRECAUCIÓN AL VOLANTE

​Como es costumbre a finales de año, miles de temporadistas se movilizan para conocer lugares nuevos o visitar a sus seres queridos. Este éxodo masivo requiere que el mensaje de prevención se extienda a las carreteras.

​Ser un ciudadano responsable implica manejar de manera adecuada.

Para evitar consecuencias lamentables, es necesario:

• ​Respetar las Normas: Cumplir estrictamente con las señales de tránsito.

• ​Controlar la Velocidad: Conducir a la velocidad correspondiente y prudente. La prisa es enemiga de la seguridad.

​Al conducir con la conciencia adecuada, prevenimos accidentes que pueden afectarnos a nosotros mismos y a terceros inocentes que comparten la vía.

REFLEXIÓN FINAL

Finalmente, el éxito de estas fiestas reside en la cordura. Disfrutar en paz y armonía es una elección que tomamos cada segundo. Que la responsabilidad sea nuestra mejor compañera de viaje para que el regreso a casa sea tan feliz como la partida.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY |

​