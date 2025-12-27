Diciembre seguro: El valor de la prevención en estas festividades

Proteger nuestra integridad y la de nuestros semejantes debe ser la prioridad número uno en estas vacaciones, con responsabilidad y compromiso propio
CIUDAD MCY.-Las festividades decembrinas son, por excelencia, una época de unión familiar, alegría colectiva y reencuentro. Sin embargo, para que estas fechas mantengan su espíritu de celebración, es imperativo que el disfrute vaya de la mano con la conciencia y la responsabilidad.
Por ello, para estas fechas el llamado es a la cordura, la verdadera celebración radica en la capacidad de disfrutar de las fiestas en paz y armonía, asegurándonos de que cada miembro de la familia regrese sano y salvo a casa.
SANO DISFRUTE
El estado Aragua se destaca por su riqueza turística, ofreciendo múltiples destinos para el esparcimiento. No obstante, el lugar predilecto que cautiva a miles de temporadistas año tras año son sus paradisíacas playas.
La belleza del litoral aragüeño invita al descanso, pero exige también la máxima precaución. La seguridad en las playas durante la temporada navideña no es un juego, y requiere el compromiso de todos los visitantes.
RESPONSABILIDAD EN EL MAR
Para garantizar un retorno feliz a casa, se deben seguir pautas estrictas de seguridad dentro y fuera del agua:
• Supervisión Constante: Los padres y representantes tienen la responsabilidad absoluta sobre sus hijos, sobrinos y familiares menores de edad. Nunca se debe perder de vista a los niños cuando están cerca del oleaje.
• Uso de Salvavidas: Es fundamental el uso adecuado de chalecos salvavidas, especialmente para los más pequeños o personas con poca destreza en el nado, para resguardar la vida ante cualquier imprevisto.
• Cero Alcohol en el Agua: Es crucial tener la conciencia de no ingerir bebidas alcohólicas mientras se disfruta del baño en la playa. El alcohol reduce los reflejos y la capacidad de reacción, lo que puede ocasionar accidentes que atenten no solo contra la salud física, sino que pueden dejar secuelas emocionales irreversibles en la familia.
PRECAUCIÓN AL VOLANTE
Como es costumbre a finales de año, miles de temporadistas se movilizan para conocer lugares nuevos o visitar a sus seres queridos. Este éxodo masivo requiere que el mensaje de prevención se extienda a las carreteras.
Ser un ciudadano responsable implica manejar de manera adecuada.
Para evitar consecuencias lamentables, es necesario:
• Respetar las Normas: Cumplir estrictamente con las señales de tránsito.
• Controlar la Velocidad: Conducir a la velocidad correspondiente y prudente. La prisa es enemiga de la seguridad.
Al conducir con la conciencia adecuada, prevenimos accidentes que pueden afectarnos a nosotros mismos y a terceros inocentes que comparten la vía.
REFLEXIÓN FINAL
Finalmente, el éxito de estas fiestas reside en la cordura. Disfrutar en paz y armonía es una elección que tomamos cada segundo. Que la responsabilidad sea nuestra mejor compañera de viaje para que el regreso a casa sea tan feliz como la partida.
YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY |
FOTOS REFERENCIAL