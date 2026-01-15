Diputado Hernández: «Excelente inicio de clases en Aragua bajo el liderazgo de la Gobernadora Joana Sánchez»

CIUDAD MCY.-El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Aragua, Manuel Hernández, destacó el exitoso comienzo escolar en la entidad, resaltando la labor conjunta realizada bajo las directrices de la gobernadora Joana Sánchez.

Hernández subrayó el compromiso del Gobierno Nacional y regional para garantizar espacios educativos dignos y seguros para todos los niños y jóvenes aragüeños.

En este sentido, hizo especial mención a las labores de rehabilitación integral que se vienen ejecutando en diversos centros educativos, como el caso del Preescolar “Apacuana” en el municipio Libertador, situado en el sector La Pica, donde tras ocho semanas de trabajo continuo se han recuperado techos, iluminación y áreas comunes.

Más de 150 niños y niñas contarán ahora con un preescolar 100% rehabilitado, gracias a la Agenda Concreta de Acción y a la gestión incansable de nuestra gobernadora Joana Sánchez», afirmó el parlamentario.

Hernández reafirmó que la educación sigue siendo una prioridad absoluta para la Revolución Bolivariana en Aragua, trabajando de la mano con las comunidades y el poder popular para asegurar un futuro brillante para la generación de relevo.

Son 60 las escuelas que están siendo intervenidas en la región aragüeña por el Gobierno regional y nacional en el marco de lo que fue la aprobación de los recursos de la Consulta Popular Nacional 2025.

Estas escuelas serán entregadas durante el primer trimestre de este año 2026, así lo informó Hernández.

PRENSA DIP. M HERNÁNDEZ | FOTOS : CORTESÍA